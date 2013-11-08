На Вінничині парубок розстріляв з рушниці свого діда

У Вінницькій області затримано 22-річного жителя села Підлісний Ялтушків Барського району, який розстріляв з рушниці свого 74-річного діда та його 50-річної співмешканки.

Як повідомили УНІАН у сектор зв᾿язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, трагедія сталася сьогодні близько 2-ї години ночі. На місці скоєння злочину слідчо-оперативна група міліції виявила тіла літнього чоловіка та жінки з вогнепальними пораненнями.

За попередніми даними, розстріл людей стався внаслідок конфлікту онука з родичами. Підозрюваний у скоєнні подвійного вбивства стверджує, що вони звинуватили його в побитті вікон в будинку співмешканки й пообіцяли, що відправлять онука до в’язниці. Молодик заперечував свою причетність й серед ночі він з рушницею в руках зайшов до будинку дідуся та почав стріляти. Від вогнепального поранення в область шиї літній чоловік відразу загинув.

Жінка намагалася врятуватися втечею, але підозрюваний вистрелив ще раз й куля потрапила в голову жінці.

Підозрюваний у вбивстві визнав свою вину, розкаявся в скоєному та співпрацює з слідством. У нього вилучено мисливську рушницю, з якої були зроблені постріли. Чоловік мав зброю на законних підставах, нещодавно повернувся із заробітків в Росії, жодних проблем із законом раніше не мав.

За фактом умисного вбивства двох людей відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб).

За такий злочин передбачено покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне перебування за гратами.

Проводиться подальше розслідування.