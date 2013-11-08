Міліція закрила провадження щодо «поправок Кличка»

Експертно-криміналістичне дослідження не підтвердило факту підроблення підпису народного депутата, який вніс ці поправки на розгляд Верховної Ради України. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У повідомленні зазначається, що 29 жовтня нардеп Оксана Продан звернулася до міліції з приводу того, що невстановлені особи створили штучні перешкоди діяльності народних депутатів шляхом надання їм неправдивої інформації під час розгляду на засіданні Верховної Ради України законопроекту № 2054а.

Того ж дня, як наголошують у міліції, було відкрите кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Згідно з інформацією заявника, невстановлені особи створили перешкоди в діяльності нардепів шляхом надання їм завідомо неправдивої інформації під час розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків», що й було вказано в листі з викликом на допит народних депутатів.

У рамках розслідування в якості свідків були допитані кілька народних депутатів, у тому числі – і сам ініціатор внесення поправок до законопроекту Ігор Бриченко. Крім того, були допитані працівники Секретаріату Верховної Ради України.

Також було проведено низку експертиз, серед яких – судово-почеркознавча експертиза. Її результат підтвердив, що підпис від імені Ігоря Бриченка в оригіналі листа виконаний ним власноручно.

«На підставі отриманих даних слідчим було прийняте рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку зі встановленням відсутності подій кримінальних правопорушень», – зазначено в повідомленні.