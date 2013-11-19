Молодик завдав вітчиму сім ножових поранень

20-річний житель Кіровограду, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався вбити свого 49-річного вітчима, спричинивши йому сім ножових поранень. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Кіровоградській області.

Правоохоронці «за гарячими слідами» затримали зловмисника та встановили обставини того вечора. Як з’ясувалося, затриманий розпивав спиртні напої разом із потерпілим за місцем мешкання. Між захмелілими чоловіками виник конфлікт, нібито через те, що вітчим ображав дівчину пасинка. П’яна сварка переросла у бійку, у ході якої молодший схопив кухонного ножа й наніс старшому тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

Дружина потерпілого відразу ж звернулася до міліції і викликала «швидку».

Знаряддя скоєння злочину – ніж - вилучено.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Для зловмисника обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.