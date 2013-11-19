Пшонка запевняє, що у боротьбі з корупцією не дасть спуску нікому

Генеральний прокурор Віктор Пшонка запевняє, що у боротьбі з корупцією не дасть спуску жодним правоохоронним органам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Пшонка сьогодні на прес-конференції в Києві під час перерви в роботі Координаційної міжвідомчої наради щодо стану боротьби із корупцією.

«Сьогодні боротьба з корупцією повинна вийти на новий, якісний рівень, і це завдання всіх правоохоронних органів... Я усвідомлюю, що це дуже висока і авторитетна відповідальність і можу вас запевнити, що спуску в цьому не дам нікому — ні собі, ні колегам своїм, ні в цілому всім, хто повинен боротися з корупцією», - сказав Пшонка.

За словами Пшонки, євроінтеграційні стандарти потребують не лише нових, більш рішучих підходів боротьби з корупцією, але й усунення ризиків вчинення таких правопорушень.

«Боротьба з корупційними схемами, яка складалася протягом останніх років справа не проста і безумовно вона має своїх противників, які, до речі, так склалося не рідко видають себе за активних борців з корупцією. Саме тому така планка боротьби з корупцією в Україні піднята дуже високо», - зазначив Пшонка.

Він зауважив, що якщо раніше у цьому питанні мова йшла про усунення зловживань на рівні дозвільних систем, надання адміністративних послуг, втручання в малий та середній бізнес, то сьогодні доводиться говорити про корупційні правопорушення у бюджетній сфері на значно вищих рівнях, у тому числі що стосується незаконних тендерних процедур, які складають левову частку розкрадання бюджетних коштів.

За словами генпрокурора, друге місце за корупційними діяннями займає сфера охорони здоров`я, потім йдуть сфера освіти, земельні відносини, кредитно-фінансова та банківська системи.