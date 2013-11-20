Ужгородські школярі відвідали музей закарпатської міліції

Правоохоронці для учнів Ужгородської лінгвістичної гімназії імені Т.Шевченка влаштували екскурсію в музей закарпатської міліції, де зібрано унікальні експонати та атрибути ще з 1945 року.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

У музеї УМВС учні уважно переглянули документи, особисті речі, фотографії, грамоти, які розповідають про діяльність органів внутрішніх справ області за всі повоєнні роки. Найбільше відвідувачів зацікавили стенди під склом із вилученою від злочинців зброєю, фальшивими грошима, печатками тощо.

Із захопленням діти розглядали реліквію музею УМВС – форму генерал-майора міліції з Золотою Зіркою Героя Радянського Союзу – начальника Центрального штабу народної дружини і першого начальника Головної міліції Закарпаття, колишнього командира партизанського з’єднання на Закарпатті Олександра Тканка.

Вразили юних відвідувачів стенди з фотографіями загиблих при виконанні службових обов'язків працівників та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Під час екскурсії учні задавали різні запитання, які їх цікавили про роботу органів внутрішніх справ. Відповідав на них науковий співробітник музею УМВС Іван Пранничук.

Діти візитом до музею залишилися задоволені. Вони подякували правоохоронцям та висловили бажання знову завітати в гості до міліціонерів на захоплюючу екскурсію.

Додамо, що міліцейський музей існує з 1986 року.