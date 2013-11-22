П’яна мама «забула» чотирирічну дочку на вокзалі

У Шостці міліція дві доби шукала маму чотирирічної дівчинки, яку залишили без нагляду на залізничному вокзалі. А коли знайшли – з’ясувалося, що в алкогольному дурмані, в компанії нових приятелів та і думати забула про доньку.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, тепер дівчинка перебуває під пильним наглядом медичного персоналу, а ось її матері така «забудькуватість» може коштувати позбавленням прав на виховання власної дитини.

В міліцію зателефонували перехожі, які помітили безпритульну 4-річну дівчинку, яка блукала на пероні вокзалу без супроводу дорослих. Правоохоронцям, які прибули за викликом, назвалась Аліною і розповіла, що її мама пішла в магазин за морозивом і обіцяла повернутися, але так і не прийшла. Вона була налякана, брудна та голодна. Дівчинку міліціонери доставили до міськвідділу, а самі зайнялись пошуком її матері.

Не зважаючи на скудність даних, які повідомила дитина, особу жінки вдалося встановити. Нею виявилась 33-річна жителька одного з сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Жінка пиячила, вихованням дитини майже не займалася. За це, в літку, її навіть хотіли позбавити батьківських прав, але пожаліли і дали випробувальний термін.

Жінці зателефонували на мобільний і попросили забрати Аліну. На що та відповіла, що дитина спить. По голосу не важко було здогадатись, що вона перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Аліну відвезли до дитячої лікарні. Там її оглянули, помили та дали чистий одяг.

Продовження ця історія отримала за кілька ночей. «На лінію «102» зателефонувала жінка і повідомила, що у неї зникла малолітня дочка. Розмову завершила дивною фразою «Ви міліція, ви і шукайте!», - розповідає начальник Шосткинського відділу міліції Віктор Гузей. - По тривозі був піднятий весь особовий склад. Ситуація ускладнювалась тим, що заявниця відключила свій мобільний телефон. Тож поки одні шукали дитину, інші встановлювали особу, яка телефонувала. Ми звернули увагу на один цікавий факт: При тому, що заявниця вказала інше прізвище, номер телефону її та матері, знайденої на вокзалі дівчинки, співпадають. В тому, що це одна й та сама особа сумнівів вже не було. Шукати її довелося до ранку».

Знайшли жінку на квартирі чергового співмешканця, в стані алкогольного сп’яніння. Чому покинула доньку пояснити не могла. Вона згадала лише один дзвінок від міліції, якій розцінила як жарт.

Протверезівши, розповіла, плутаючи дні, що в Шостці залишила дитину на свого знайомого, а сама пішла у справах. «Всі ці дні, - стверджувала жінка, - я телефонувала йому і цікавилась донькою. Він запевняв, що з нею все гаразд. Лише на третю добу зізнався, що Аліна зникла».

Дитину жінці не віддали. Співробітники міліції склали на неї адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків. В цей же час, правоохоронці спільно з органами опіки, збирають документи на позбавлення її батьківських прав.