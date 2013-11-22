На Дніпропетровщині педагоги розікрали 250 тис. грн

Педагоги розікрали понад 250 тис. гривень бюджетних коштів, а організував операцію директор одного з державних професійних училищ Дніпропетровської області. Про це повідомили у прес-службі ГУ БОЗ МВС України.

До протизаконної діяльності керівник установи залучив свого першого заступника і головного бухгалтера. Зловмисники фіктивно працевлаштовували в навчальний заклад підставних осіб.

З 2009 року і по цей час "невидимі" співробітники профучилища напрацювали на суму понад 250 тисяч гривень. Серед них були як персонал, так і "кваліфіковані працівники, які на папері повинні були брати участь у навчальному та виховному процесі.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує тюремне ув'язнення на термін до 8 років.