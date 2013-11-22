Міліціонери у кримчан вилучили вибухівку

Крім вибухівки правоохоронці за місцем проживання зловмисників виявили п'ятьох громадян однієї з середньоазіатських країн, які незаконно перебували на території України і займалися трудовою діяльністю нелегально.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За інформацією начальника Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим Василя Мазура, під час санкціонованих обшуків в одному з домоволодінь Сімферополя співробітники УБОЗ виявили та вилучили два предмети, схожих на саморобні вибухові пристрої. Вага кожного – близько 200 грамів.

«Усе вилучене направлено для проведення експертизи. За даним фактом територіальним слідчим підрозділом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, – повідомив Василь Мазур.

Також у підвальному приміщенні будинку, де проводився обшук, правоохоронці виявили п'ятьох іноземців. Вони виготовляли тандирну самсу і лаваш в умовах повної антисанітарії.

Стосовно нелегалів складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу.

Крім того, головним управлінням Державної міграційної служби України в АР Крим вирішується питання про видворення їх за межі України і заборону в'їзду на її територію.

А от власникам небезпечної знахідки за незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами загрожує суворе покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.