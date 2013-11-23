В Україні поминають жертв Голодомору. Фото

Пам'ятні заходи, присвячені 80-й річниці Голодомору в Україні, пройшли в Києві під патронатом президента Віктора Януковича.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, участь у скорботній ході взяло керівництво правоохоронного відомства на чолі з міністром Віталієм Захарченком. Керівники міністерства поклади квіти до меморіалу жертвам Голодомору.



Нагадаємо, заходи в Києві почалися траурною ходою від метро Арсенальна до Національного меморіалу жертв Голодомору.

Організатори акції нагадують, що біля меморіалу жертвам Голодомору відбудеться панахида, яку проведуть Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, а також ієрархи УГКЦ, УАПЦ, УПЦ, РКЦ.

До участі запрошені представники всіх церков та релігійних організацій в Україні, дипломатичні представники та всі бажаючі.

В Україні о 16.00 також відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція «Запали свічку пам'яті». Біля меморіалу планується запалити понад 10 тисяч свічок.

Траурні заходи пройдуть на центральних площах у всіх обласних центрах країни. Пом'януть Жертв Голодомору також і в інших країнах світу.