Люди виходили на протест з відчуттям безпеки, – Видрін

Люди, які прийшли на мітинг, почувалися безпечно. Це було видно, адже вони взяли із собою своїх маленьких дітей. Це значить, що вони не йшли на барикади та війну. Про це заявив радник Президента України Дмитро Видрін під час засідання Консультативно-експертної ради при МВС України.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Люди повірили у рівень безпеки, який було створено за останні два – три роки. Я особисто прогулювався Хрещатиком і мене вразило те, що багато молодих людей прийшли з маленькими дітьми», – сказав Дмитро Видрін.

За його словами, навряд чи батьки, які очікують ризиків і йдуть, немов на війну, саджатимуть своїх дітей на шию і гулятимуть у центрі міста.

«Це значить, що є довіра до правоохоронних органів, є стовідсоткова впевненість у власній безпеці і в тому, що правоохоронці не дадуть спровокувати і розігріти мітингувальників настільки, що виникне загроза», – наголосив радник Президента України.