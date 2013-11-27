На Хмельниччині затримали «телефонного» шахрая-гастролера

За тиждень перебування у Хмельницькій області 27-річний львів’янин обдурив по телефону шістьох пенсіонерок з Нетішина. «Трофейна» сума, здобута аферистом в результаті шахрайств, склала понад 13 тисяч гривень.

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, схема обману була зовсім проста і розраховувалась виключно на емоційність жертви: до самотніх жінок похилого віку (усім потерпілим за 70 років) телефонував чоловік, який називався близьким родичем (племінником, онуком).

Як правило, «псевдородич» одразу повідомляв, що потрапив у серйозне ДТП і на вирішення проблем йому потрібні гроші, аби не потрапити за ґрати. Жертви від отриманої інформації одразу впадали у відчай і починали панікувати, навіть не намагаючись перевірити достовірність такої інформації.

За 20 хвилин після телефонної розмови молодик під‘їжджав до будинку, представлявся надійним знайомим родича та забирав гроші. Пенсіонерки віддавали зловмисникові останні заощадження та ще й ледве руки не цілували «спасителеві». Одна з бабусь навіть бутербродів із собою дала. Аферист при цьому тримався впевнено, вдаючи доброзичливого товариша, який поспішає допомогти у вирішенні проблеми.

Щоб затримати зловмисника, місцеві правоохоронці ледве не з кожним другим мешканцем невеличкого містечка поспілкувалися особисто, доки їх увагу не привернув приїжджий, який оселився у невеличкому готелі. Інтуїція правоохоронців не підвела. Підозрюваним виявився безробітний, але винахідливий житель Львівської області. У чоловіка вилучили 13 тисяч гривень, отриманих незаконним шляхом від потерпілих.

Наразі, стосовно молодика розпочато досудове розслідування за ознаками ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). На даний момент міліціонерам вже вдалося встановити причетність затриманого до низки подібних шахрайств у ще одному з райцентрів області. Не виключено, що шахрай «гастролював» й по інших областях України.