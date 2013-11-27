У Сумах пенсіонер оголосив голодовку за євроінтеграцію

У Сумах 73-річний пенсіонер Володимир Брацихін поселився в наметі й оголосив про голодовку на підтримку підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, пенсіонер встановив намет у сквері Тараса Шевченка на вулиці Соборній.

За його словами, таке рішення він прийняв після того, як 24 листопада побував у Києві на багатотисячній акції протесту.

«Зарядившись тою атмосферою, приїхав до Сум і побачив, що в нашому місті, хоча й проводяться протестні заходи, але зовсім на іншому рівні. Сподіваюся, що молодь, побачивши мій вчинок, наслідує такому прикладу і встановить свої намети по сусідству», - сказав Брацихін.

Громадські активісти сумського Євромайдану забезпечили голодуючого пенсіонера теплими речами і поставили поряд із його наметом диван, за допомогою якого вчора проводився флеш-моб.

Сам Брацихін зазначив при цьому, що намет не пристосований до нинішніх погодних умов, тому збирається жити в ньому до 29 листопада, а потім, якщо знадобиться, знову виїхати на Євромайдан до Києва.

За його словами, дев`ять років тому його донька також брала участь в студентській «революції на траві» в Сумах, коли молодь протестувала в 2004 році проти об`єднання місцевих вишів.

Міліція толерантно ставиться до голодуючого пенсіонера і поки що не перешкоджає його волевиявленню.