Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вибачився перед громадянами за дії “беркуту” при розгоні Євромайдану в Києві у ніч на 30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності.

“Я хотів би від себе особисто і членів колегії принести вибачення за надмірне застосування сили працівниками міліції по відношенню до учасників акції. Я хотів би запевнити, що дії міліції виходили за межі забезпечення громадського порядку”, - сказав Захарченко.

При цьому він наголосив, що, як і раніше, так і зараз працівникам міліції доводилося і доводиться не застосовувати активних дій проти учасників мирних зібрань.