Захарченко вибачився перед громадянами за дії “беркуту”
12:38, 01 грудня 2013Кримінал
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Заявив на колегії МВС
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вибачився перед громадянами за дії “беркуту” при розгоні Євромайдану в Києві у ніч на 30 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності.
“Я хотів би від себе особисто і членів колегії принести вибачення за надмірне застосування сили працівниками міліції по відношенню до учасників акції. Я хотів би запевнити, що дії міліції виходили за межі забезпечення громадського порядку”, - сказав Захарченко.
При цьому він наголосив, що, як і раніше, так і зараз працівникам міліції доводилося і доводиться не застосовувати активних дій проти учасників мирних зібрань.
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