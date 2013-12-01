Глава МВС зобов`язав надати перші результати перевірки подій

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зобов`язав підлеглих до завтрашнього вечора надати перші результати перевірки причин та обставин подій на Євромайдані в Києві у ніч на 30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на засіданні колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада.

“До завтрашнього вечора, щоб у новинах вечірніх була інформація — які матеріали ми направили до Генеральної прокуратури, а що будемо розслідувати самі”, - сказав Захарченко.

Окремо міністр звернув увагу підлеглих на встановленні мотивів, через які бійці спецпідрозділу “Беркут” застосували до учасників столичного Євромайдану грубу фізичну силу та спецзасоби.

Крім того, Захарченко наголосив на необхідності встановити осіб, які могли провокувати працівників міліції на активні дії.

“Ми створили потужну групу, яка продовжує службове розслідування в МВС. Висновки цього розслідування будуть направлені до Генеральної прокуратури, щоб всі, хто винен, як з одного боку, так і з іншого, були притягнуті до відповідальності”, - наголосив міністр.