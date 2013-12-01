Міліція частково встановила ініціаторів безладів у столиці. Про причетність цих громадян до подій у центрі столиці повідомляють активісти, які нещодавно були затримані правоохоронцями.

Про це повідомляється на офіційній сторінці МВС України у Фейсбуці.

Як зазначається у повідомленні МВС, «зокрема, неправомірні дії біля Кабінету Міністрів України були організовані за активної участі близько 100 громадян, дії яких координував громадянин на ім’я Андрій Фещук. До правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського. Крім того, затримані повідомили, що безлад біля будівлі Київської міської державної адміністрації супроводжувався представником Всеукраїнського об’єднання «Свобода» на прізвище Мірошниченко».