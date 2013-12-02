Провокації на Євромайдані влаштовували «Братство» і «Свобода» - Азаров

Провокації на Євромайдані влаштовували представники організації «Братство» і об`єднання «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив у ході зустрічі з послами європейських країн і США, яка проходить сьогодні в Києві.

«Які, в основному, організації, які влаштовують провокації? Це так звані ультраси, це так зване «Братство», це частина добре навчених людей, які представляють політичну організацію «Свобода»», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися вельми агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їхньої поведінки.

Пізнє МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.

2 грудня лідер В “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що в провокаціях у Києві задіяно вже 5 тисяч “тітушків”.

Тягнибок нагадав, що в той час, коли вчора на Майдані Незалежності проводився мирний мітинг, невідомо звідки з`явилася техніка під Адміністрацією Президента і хтось почав цією технікою здійснювати провокації.

“Відразу після цього влада застосувала своїх штатних провокаторів, так званих “тітушків”, спортсменів, які одержують винагороду за різні провокації в місті. Ми знаємо, що таких спортсменів близько 5 тисяч вже задіяно по Києву. Тільки що прийшла інформація, що з Полтави відправили ще 3 автобуси з добре натренованими провокаторами”, - сказав Тягнибок.