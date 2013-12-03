Учасники мирної акції рухаються Києвом

Частина мітингувальників переміщується вулицями Інститутською та Шовковичною у бік під’їзду до будівлі Адміністрації Президента зі сторони вулиці Лютеранської.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Міністерство внутрішніх справ звертається до організаторів та учасників масових заходів із проханням утриматися від порушень законодавства, не піддаватися на провокації, бути толерантними та приймати виважені рішення.

Станом на 16.00 обстановка в місті залишається спокійною.