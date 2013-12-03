Понад 10 тис. мітингувальників проводять акцію на Майдані - МВС

Понад 10 тис. мітингувальників проводять акцію на Майдані Незалежності в центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

«Мітингувальники звільнили вулиці поблизу Адміністрації Президента України. Наразі переважна більшість учасників масових заходів перебувають на столичному Майдані Незалежності», йдеться в повідомленні.

Станом на 18.00 порушень правопорядку не зафіксовано, поінформували в МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень учасники Євромайдану вирушили з головної площі столиці до Адміністрації Президента, щоб вимагати від глави держави Віктора Януковича відправити свої указом уряд Миколи Азарова у відставку.

Лідери опозиції закликали мітингувальників повністю заблокувати всі входи та виходи до Адміністрації Президента.

“Біля Адміністрації Президента є десятки ходів та виходів. Всі вони мають бути заблоковані”, - заявив, зокрема, один з лідерів опозиції Олександр Турчинов.

На даний момент виставлено пікети мітингувальників, які блокують рух автотранспорту до Адміністрації Президента.