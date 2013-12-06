Громадські активісти відвідали ІТТ в Києві

Сьогодні, 6 грудня, група працівників Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом із громадськими активістами Вадимом Пивоваровим та Тарасом Гаталяком здійснили візит без попередження до ізолятора тимчасового тримання в м. Києві.

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як зазначається у повідомленні, під час візиту вони зустрілися з затриманими особами, в тому числі й з Андрієм Дзиндзею. Член моніторингової групи (лікар з досвідом роботи в сфері судово-медичної експертизи) оглянув Андрія Дзинзю щодо наявності тілесних ушкоджень. В ході огляду видимих тілесних ушкоджень встановлено не було.

З аналізу медичної документації було з’ясовано, що вчора, 5 грудня 2013 року, в Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги Андрію було зроблено рентгенологічне дослідження кісток черепа та грудної клітини – патологічних змін не виявлено.

Центром з надання безоплатної правової допомоги було забезпечено зустріч Андрія Дзиндзі з адвокатом.

Наразі Андрія Дзиндзю доставлено до суду.



