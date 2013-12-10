На Харківщині викрили 25 підпільних гральних залів

Зловмисники з розмахом налагодили підпільний гральний бізнес на теренах Харківщини. У результаті проведених заходів припинено незаконну діяльність понад 25 гральних залів, вилучено більше 255 гральних автоматів, 40 комп'ютерних систем, 45 тис. доларів США та 200 тис. грн.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«У вересні до правоохоронців надійшла інформація про те, що група осіб намагається організувати на території Харкова та області мережу ігрових закладів, – розповідає начальник УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Сергій Плащенков. – Під час документування злочинної діяльності були виявлені усі учасники угруповання та організовані ними ігрові зали. В результаті проведення необхідних спільних заходів здійснено більше 35 обшуків в офісі та за місцями мешкання зловмисників».

Група складалася з чотирьох чоловіків, кожному з них була відведена певна роль. Організатором виявився 46-річний мешканець Харкова, який безпосередньо приймав рішення щодо відкриття та закриття ігрових салонів, контролював роботи управляючих, операторів та охорони ігорних залів, розпоряджався отриманими від бізнесу коштами.

Виконавцями були громадяни віком від 30 до 58 років. Вони здійснювали підбір приміщень для ігорних залів, займалися їх обладнанням, підтримували зв'язок із орендодавцями, вирішували фінансові питання.

Прокуратура Харківської області за вказаним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.