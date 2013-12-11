Мітингувальників закликають не піддаватись на провокації

Інформація про те, що нібито в «автозак» міліціонери побили літніх людей, затриманих під час протистоянь на Майдані Незалежності, не відповідають дійсності і є нічим іншим, як спробою окремих політиків маніпулювати суспільною думкою.

Про це повідомляє управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Міністерство внутрішніх справ закликає громадян не піддаватися на провокації. Протиправні дії по відношенню до правоохоронців будуть кваліфіковані як організація масових заворушень.

Міліція наразі не застосовує до мітингувальників сльозогінного газу та спецзасобів. Проте у МВС запевняють, що адекватно реагуватимуть на правопорушення у межах повноважень, наданих Законом України «Про міліцію».