У Криму затримали «чорних ріелторів»

Жертвами незаконної діяльності групи заповзятливих кримчан стали місцеві жителі, які за волею долі залишилися самотніми, але при цьому мали власне житло. Шляхом шахрайських махінацій зловмисники відбирали, привласнювали і потім перепродавали квартири потерпілих, залишаючи нещасних на вулиці.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 10 грудня організатор «чорного бізнесу» був затриманий, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

33-річний житель кримського міста Саки підозрюється в тому, що протягом останніх двох років разом з двома подільниками привласнював і продавав житло літніх кримчан, які не мали родичів, залишаючи колишніх власників без певного місця проживання.

Махінації зловмисників були розкриті в результаті кропіткої роботи співробітників карного розшуку і слідства Сакського міськвідділу міліції. У ході розслідування вже задокументовано три факти шахрайства: двоє чоловіків, які зловживають спиртним, опинилися на вулиці, а пенсіонерку без документів помістили в одну з лікарень, розташовану в сільській зоні.

«У рамках відкритих кримінальних проваджень проводиться ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів щодо відпрацювання підозрюваних на причетність до смерті невпізнаних громадян, тіла яких виявлені у районі протягом останніх років. Враховуючи зухвалість, з якою були вчинені злочини відносно самотніх людей, зловмисники заради своєї вигоди не гребували ніякими способами для усунення власників квартир», – прокоментував хід розслідування керівник сакської міліції Олександр Колесніченко.

Загальна вартість незаконно відібраних у потерпілих квартир склала більше 700 тисяч гривень.

За інформацією заступника начальника - начальника кримінальної міліції Сакського МВВС Василя Клименко, затриманий сакчанин раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

«Також зловмисник має судимість за збут наркотиків: нещодавно він був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно. Тепер, згідно з санкцією ч.4 ст. 190 КК України, підозрюваним у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна», - підсумував правоохоронець.