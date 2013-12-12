У Чернігові молодик вбив пенсіонерку

29-річний парубок приїхав у Чернігів з Одещини, аби знайти тут свою долю. Познайомився з дівчиною, зав’язалися стосунки, але складний характер та наявність за плечима судимості не давали змоги почуттям розвинутись у щось більше. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Роздивившись як слід свого залицяльника, дівчина зробила висновки і виставила парубка за двері. Натомість той не збирався просто так відступатися і оселився просто на загальній кухні комунальної квартири. Але кохана твердо прийняла рішення розірвати стосунки і на примирення не йшла. Це неабияк дратувало молодика, який не звик до відмов.

Того дня на свою біду з сусідньої квартири вийшла 72-річна пенсіонерка і зробила парубкові зауваження. Зав’язалася словесна перепалка, яка закінчилася побиттям літньої жінки. Вирвавши з рук бабусі кухонну дошку, чоловік почав бити її по голові, доки вона не затихла.

Коли молодик отямився, вирішив тікати. Причинивши двері квартири, він попрямував подалі від місця злочину. Згодом експертиза встановить, що смерть жінки настала внаслідок набряку головного мозку та внутрішньочерепної травми з множинними переломами кісток черепу.

Як розповів заступник начальника УМВС в Чернігівській області полковник міліції Олексій Литвишко, до розкриття вбивства були залучені найбільш досвідчені оперативники. Міліціонери опитали мешканців будинку, з’ясували хто на той момент був удома. Всі вказували на приїжджого хлопчину, який жив на кухні, а напередодні випивав та вештався будинком.

Пошуки тривали недовго. Ще трохи і підозрюваний втік би додому, де знайти його було б значно важче. Коли молодика затримали, в нього вже був квиток на найближчий потяг.

Правоохоронці затримали чоловіка згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він зізнався у скоєному та дав правдиві свідчення. Стосовно підозрюваного відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство), що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.