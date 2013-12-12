В Одесі на вулиці виявлено три трупи

В Одесі 12 грудня на вулиці виявлено три трупи.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, о 16.00 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кандінського знайдені тіла трьох загиблих: двох чоловіків (62-х і 69-ти років) і жінки.

Обставини події встановлюються.