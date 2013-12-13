Сьогоднішня ніч у Києві пройшла спокійно - МВС

Сьогоднішня ніч у Києві пройшла спокійно.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці не зареєстрували жодного грубого правопорушення, пов'язаного з проведенням масових заходів у центрі столиці.

За інформацією оперативного штабу МВС України, найбільше скупчення людей, як і раніше, знаходиться на Майдані Незалежності. Наразі там перебуває майже 4 тисячі громадян.

Як уже повідомлялося, у нічний час правопорядок у столиці забезпечувало майже 1900 правоохоронців.

У МВС в черговий раз закликають мітингувальників бути пильними і не піддаватися на провокації.

