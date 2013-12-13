Сьогоднішня ніч у Києві пройшла спокійно - МВС
09:22, 13 грудня 2013Кримінал
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Було задіяно майже 1900 міліціонерів
Сьогоднішня ніч у Києві пройшла спокійно.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці не зареєстрували жодного грубого правопорушення, пов'язаного з проведенням масових заходів у центрі столиці.
За інформацією оперативного штабу МВС України, найбільше скупчення людей, як і раніше, знаходиться на Майдані Незалежності. Наразі там перебуває майже 4 тисячі громадян.
Як уже повідомлялося, у нічний час правопорядок у столиці забезпечувало майже 1900 правоохоронців.
У МВС в черговий раз закликають мітингувальників бути пильними і не піддаватися на провокації.
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