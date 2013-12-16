За минулі вихідні затримали 945 п’яних водіїв – МВС

За минулі вихідні (14-15 грудня) на дорогах Україні виявили 945 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, на дорогах було зафіксовано 1 130 ДТП, у яких 14 осіб загинули і 185 було травмовано.

Загалом за минулі вихідні ДАІшники склали понад 14 тисяч адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху.

Також, як зазначається у повідомленні МВС, за вказаний період до органів внутрішніх справ надійшло 22,5 тис. заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Нагадаємо, з 14 грудня 2013 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння».

Згідно зі змінами, за керування транспортним засобом у нетверезому стані для водіїв передбачений штраф від 3400 до 5950 гривень або позбавлення права керування авто на строк від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб, для інших осіб – штраф від 3400 до 5950 гривень або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Для інших осіб – адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.