Міліція посилила контроль за продажем піротехніки

Напередодні новорічних свят, в сезон підвищеного попиту на піротехнічну продукцію, міліція посилила контроль за її продажем. Протягом місяця правоохоронці Вінниччини перевірятимуть місця можливого виготовлення, зберігання та реалізації піротехнічної продукції, аби не допустити продажу неякісного товару та саморобної піротехніки.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Відповідно до законодавства України вся піротехніка може реалізовуватись лише через спеціалізовані магазини та відділи. Продавці повинні мати ліцензію на здійснення такого виду підприємницької діяльності та вручати кожному покупцеві інструкцію з мірами безпеки. Крім того, сама продукція має бути сертифікована, мати штамп та маркування.

Правоохоронцями організовані спеціальні рейдові групи, які виявляють порушення правил продажу петард, феєрверків та салютних установок та складають адміністративні протоколи за продаж піротехніки без ліцензії. В зоні особливої уваги міліціонерів знаходяться ринки, магазини та місця стихійної торгівлі.

«Продаж піротехніки здійснюється лише особам, які досягли 18-річного віку, – нагадує начальник відділу дозвільної системи та ліцензування УМВС Ігор Ковалик. – Але продавці, які хочуть у сезон заробити, не дотримуються правил».

Таким продавцям піротехніки загрожує адміністративна відповідальність за ч.1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП України та ст. 195*6 (порушення порядку торгівлі піротехнічними засобами) КУпАП України. Максимальне покарання за такі правопорушення – накладення штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням повідомляти до міліції про всі факти незаконної торгівлі піротехнікою за телефоном «102». Якщо піротехнічні вироби реалізуються незаконно - немає гарантії у їх безпечності.