У Харкові міліція припинила діяльність мережі інтернет-порностудій.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на заступника начальника облуправління міліції Ігоря Сенчука.

За його відомостями, протиправну діяльність налагодив 33-річний харків’янин. Він у 2012 році зняв у Харкові три квартири, де розмістив комп’ютери з веб-камерами для запису порно-відео. Квартири чоловік міняв раз на місяць, щоб уникнути покарання та заплутати правоохоронців.

Організатор бізнесу відкрив рахунки в різних закордонних банках, куди надходили кошти від клієнтів за отримані через Інтернет сексуальні послуги. За весь час існування кримінального бізнесу чоловік збагатився майже на 1 млн грн.

Під час слідства було встановлено, що працювали в порностудії 15 дівчат. Вони повинні були працювати не менше 70 годин на місяць, їх оплата в середньому сягала 30% від отриманого прибутку. Вартість самого відео складала від 1,5 до 4 дол за хвилину в залежності від країни, звідки надходило замовлення.

Міліціонери провели обшуки виявлених квартир-студій, звідки вилучено комп’ютерне обладнання, веб-камери, накопичувачі інформації, фототехніка, сексуальні іграшки, які застосовувались при виготовленні порнографічної відеопродукції, кредитні картки.

На теперішній час призначено 13 комп`ютерно-технічних та 3 фоноскопічні експертизи.

Зараз міліціонери встановлюють особи усіх дівчат, які працювали раніше в підпільних веб-студіях, та місце розташування банків, на рахунок яких надходили гроші від любителів порно-продукції.

Наприкінці минулого тижня інформація про вказані факти зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ККУ. Слідство триває.