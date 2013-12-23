У Києві затримали водія «Мерседеса», який перевозив 20 ялинок

У неділю, 22 грудня, інспектори ДАІ у Солом’янському районі Києва затримали водія автомобіля Mercedes-Benz 410, який перевозив 20 ялинок без відповідних документів.

Для з’ясування обставин затриманого доставили до райуправління міліції, повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва.

Загалом за 22 грудня співробітники столичної ДАІ виявили 612 порушень Правил дорожнього руху. Одним з найбільш поширених залишається перевищення швидкості – 243 відхилення від правил. За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 101 водія, без необхідних документів керували автомобілями 24; порушень правил проїзду перехресть зареєстровано 7. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння відсторонено від керування 38 водіїв.

За минулу добу в Києві було зареєстровано 4 ДТП, в яких 7 осіб отримали травми.