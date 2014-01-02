У Одесі жінка отримала травму під час використання піротехніки

У Одесі в ніч на 1 січня жінка отримала травму очей під час використання піротехніки.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, подія трапилася в Малиновському районі міста.

«До райвідділу надійшло повідомлення оператора «103» про те, що з вулиці Приморської, 35 в міську клінічну лікарню № 1 з травмою очей доставлена 38-річна жінка. Травму вона отримала через власну необережність під час використання піротехнічних виробів», - повідомили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, за добу в Україні двоє осіб отримали травми внаслідок вибухів петард.

Управління зв’язків з громадськістю МВС України інформувало, що в обох випадках постраждали молоді хлопці 17 та 22 років.

Перша інформація надійшла з Львівщини ще 31 січня 2013 року близько 18.00. До лікарні доставили 17-річного львів’янина з діагнозом відчленування 5 пальців лівої кисті. Молодик вирішив «побавитися» саморобною петардою, яка і вибухнула у нього вдома на балконі.

Також від феєрверку отримав травму 22-річний вінничанин.

Повідомлення про травмування від лікарів до Ладижинського РВ міліції надійшло вже 1 січня о 01.25. У хлопця діагностували рвані рани чотирьох пальців правової кисті. Він пояснив, що хотів запустити феєрверк і допустив власну необережність, в результаті якої і травмувався.

У МВС нагадали, що усього з обігу міліціонери вилучили більш як 16 тонн неякісної піротехніки - понад 700 тисяч одиниць. Загалом було відпрацьовано 846 торговельних закладів, більше 17 тисяч ринків та інших місць можливої реалізації піротехнічної продукції. За незаконну реалізацію до адміністративної відповідальності притягнуто 1034 особи.