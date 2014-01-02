В МВС заявляють про масові скарги на Євромайдан
10:28, 02 січня 2014Кримінал
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Шевченківським райуправлінням МВС у Києві зареєстровано 17 повідомлень про протиправні дії мітингувальників Євромайдану
За останній час Шевченківським райуправлінням МВС у Києві зареєстровано 17 повідомлень про протиправні дії мітингувальників Євромайдану.
Про це повідомляє сайт МВС.
"До київської міліції продовжують надходити звернення громадян з приводу проведення в центральній частині столиці так званого «Євромайдану»", - сказано в повідомленні.
Зокрема, за даними міліції, люди скаржаться на неможливість нормального пересування Майданом Незалежності та вулицею Хрещатик.
"Наразі зареєстровано нанесення тілесних ушкоджень, грабежі та крадіжка особистих речей", - заявили в установі.
За всіма повідомленнями проводиться перевірка, за кожним з яких буде дана правова оцінка.
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