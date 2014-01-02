У Яремче утікач на «Мерседесі» протаранив автомобіль ДАІ

Працівники ДАІ затримали 1 січня водія-правопорушника, який, намагаючись утекти, здійснив наїзд на правоохоронців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, один із нарядів роти ДПС ДАІ, перебуваючи на маршруті патрулювання в с. Черніїв, намагались зупинити водія “Мерседес-Бенц Е-270”, який перевищував швидкість. На вимогу зупинитись водій не зреагував. Правоохоронці переслідували чоловіка, однак той продовжував ігнорувати знаки зупинки.

Працівники ДАІ повідомили про ситуацію чергову частину УДАІ УМВС і викликали підкріплення.

В м. Яремча «Мерседес-Бенц» було заблоковано працівниками Державтоінспекції. Однак і це не зупинило правопорушника. В результаті інциденту двом правоохоронцям було завдано тілесних ушкоджень, пошкоджено також службовий автомобіль.

Вжитими заходами водія-правопорушника було затримано. Ним виявися 21-річний житель Закарпатської області. Його автомобіль поміщено на арешт-майданчик. Громадянина доставили в прокуратуру м. Яремче, відносно нього вирішується питання про затримання в порядку ст.208 КПК України. За даним фактом призначено та проводиться службове розслідування.