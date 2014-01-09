У Чернігові хлопець до смерті побив свою матір

У Чернігові під час сварки син завдав матері смертельних травм.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС в області, до Чернігівської міської лікарні цього тижня в коматозному стані з тяжкими травмами голови була госпіталізована 43-річна жителька обласного центру. Лікарі повідомили у міліцію, що у жінки тілесні ушкодження мають кримінальний характер.

Правоохоронці, поспілкувавшись із сусідами та сином потерпілої, визначили коло підозрюваних, серед яких опинився і син. Він давав хибну інформацію, намагаючись заплутати слідство, але потім у всьому зізнався. 22-річний син завдав матері тяжких тілесних ушкоджень під час сварки, що виникла на ґрунті неприязних стосунків.

Чоловік затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового тримання, йому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Лікарі намагалися врятувати жінці життя, але через важкі травми потерпіла померла, не опритомнівши.