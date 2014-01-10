На Вінниччині двох науковців затримали з хабарем у 190 тис. грн

Працівники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали двох посадовців Вінницького державного проектного інституту землеустрою які вимагали і отримали хабар в сумі майже 190 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, по допомогу в міліцію звернувся 55-річний житель області, у якого чиновники вимагали близько 190 тис. грн за погодження проектної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки площею близько 100 га.

За викладеними в заяві фактами слідчим управлінням було відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці сьогодні, 10 січня, затримали двох посадовців інституту землеустрою «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди в сумі майже 190 тис. грн.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання для чиновників міри запобіжного заходу. Триває розслідування.