У Чернігівській області правоохоронці вилучили 10 кг марихуани
В одному із сіл
У Чернігівській області правоохоронці минулого тижня під час обшуку у трьох мешканців одного із сіл Новгород-Сіверського району вилучили 10 кг марихуани.
Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого УМВС України в Чернігівській області за ч. 3 ст. 307 КК України за фактом незаконного обігу наркотичних засобів, проведено обшуки в осіб, підозрюваних у торгівлі наркотиками.
Під час обшуку вдома в однієї з підозрюваних вилучено майже кілограм речовини, схожої на марихуану. Після цього в одному з сіл Новгород-Сіверського району в спеціально обладнаних схованках знайдено два 40-літрових бідони, заповнені пакетами з марихуаною, загальною вагою майже 9 кілограмів. Один з бідонів був схований на болоті, другий – у сараї приватного помешкання одного з підозрюваних.
На даний час трьох мешканців Чернігівської області, які обґрунтовано підозрюються у збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, затримано, судом за клопотання прокуратури, їм визначено запобіжний захід – тримання під вартою.
Триває досудове слідство.