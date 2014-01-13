У Чернігівській області правоохоронці вилучили 10 кг марихуани

У Чернігівській області правоохоронці минулого тижня під час обшуку у трьох мешканців одного із сіл Новгород-Сіверського району вилучили 10 кг марихуани.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого УМВС України в Чернігівській області за ч. 3 ст. 307 КК України за фактом незаконного обігу наркотичних засобів, проведено обшуки в осіб, підозрюваних у торгівлі наркотиками.

Під час обшуку вдома в однієї з підозрюваних вилучено майже кілограм речовини, схожої на марихуану. Після цього в одному з сіл Новгород-Сіверського району в спеціально обладнаних схованках знайдено два 40-літрових бідони, заповнені пакетами з марихуаною, загальною вагою майже 9 кілограмів. Один з бідонів був схований на болоті, другий – у сараї приватного помешкання одного з підозрюваних.

На даний час трьох мешканців Чернігівської області, які обґрунтовано підозрюються у збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, затримано, судом за клопотання прокуратури, їм визначено запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває досудове слідство.