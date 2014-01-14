У Ніжині чоловік спалив у будинку дружину з коханцем

Житель Вертіївки Ніжинського району Чернігівської області після сварки з колишньою дружиною підпалив будинок її нового співмешканця. Чоловік загинув від отруєння чадним газом.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Після проведення обходів і спілкуванні із селянами міліціонери вже мали картину того, що сталося. Тут не обійшлося без жінки, бо саме ревнощі призвели до трагедії.

Того дня місцевий житель дізнався, що його колишня дружина пішла до свого нового співмешканця. Це заділо його чоловічу гордість, тож селянин вирішив провчити колишню, щоб, як він вважав, не ганьбила його.

Прийшовши до хати, гість побачив свою колишню жінку, а от співмешканець, не довго думаючи, заховався на горищі. Довівши жінку до сліз «виховним процесом», чоловік зайнявся її коханцем. Він закрив ляду горища на засув, запалив хату, а сам пішов додому.

Палію вдома не сиділося, тож пішов до сусіда, де розповів усе, як на духу. Навіть намагався вкоротити собі віку, але сусід відмовив чоловіка від цього кроку, мовляв, досить з тебе й однієї загубленої душі. Обміркувавши ці слова, чоловік вирішив тікати і деякий час переховуватися у родичів.

Як розповів заступник начальника Управління МВС в Чернігівській області Олексій Литвишко, оперативники карного розшуку Ніжинського міськвідділу разом з колегами з обласного управління карного розшуку передбачили такий розвиток подій, тому ретельно перевірили усіх родичів і знайомих чоловіка. З’ясували з ким у нього були найбільш товариські стосунки і хто міг дати йому прихисток.

Правоохоронці з’ясували, що чоловікові допомагала заховатися в одному з сіл району його кума. Там же утікача й затримала міліція. Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.