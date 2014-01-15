У Києві за бійку та непокору міліції затримали 17-річного львів’янина

У центрі Києва за бійку та непокору міліції затримали 17-річного львів’янина.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 14 січня близько 18-ї години працівники Державтоінспекції, які забезпечували безпеку дорожнього руху на Бессарабській площі, стали свідками конфлікту двох невідомих чоловіків.

Після сварки хлопці вчинили бійку. З метою відновлення громадського порядку працівники міліції почали розбороняти молодиків.

«Під час цього один з конфліктуючих бризнув інспекторові ДАІ в обличчя з газового балончика та втік в напрямку Майдану Незалежності», - повідомили у ВЗГ і додали, що через кілька сотень метрів правоохоронці наздогнали хлопця та доставили його до Шевченківського райуправління столичної міліції для з’ясування всіх обставини події.

Згодом до райуправління міліції прибули народний депутат України від ВО «Свобода» та адвокат, поінформували у главку міліції. В їхній присутності працівники міліції склали відносно затриманого 17-річного львів’янина адміністративні матеріали за статтями КУпАП №173 (дрібне хуліганство) та №185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Затриманого, після складання процесуальних документів, було відпущено під особисте зобов’язання народного депутата України щодо явки неповнолітнього до районного суду та передачі його в подальшому батькам, повідомили в ГУМВС.