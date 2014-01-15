Правоохоронці під час масових акцій можуть застосовувати заходи фізичного впливу - Лукаш

Правоохоронні органи під час масових акцій протесту можуть з метою забезпечення громадського порядку та безпеки застосовувати заходи примусу, в тому числі фізичного впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш під час брифінгу.

Вона повідомила, що під час проведення деяких акцій протесту в Україні зросла кількість інцидентів, пов’язаних із протидією законним діям і вимогам працівників міліції, а також збільшилась кількість нападів на суддів, залякування громадян.

Як підкреслила Лукаш, працівники правоохоронних органів можуть тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі території з метою забезпечення громадського порядку, а також застосувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби.

“Звертаю увагу, що для виконання покладених на міліцію обов`язків їй надано право тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі території чи об`єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки охорони життя, здоров`я людей, а також вимагати припинення правопорушень і дій, які перешкоджають виконанню міліцією її обов`язків. В разі невиконання зазначених вимог - застосовувати передбачені законодавством про міліцію заходи, у тому числі фізичного впливу”, - сказала міністр.

Лукаш наголосила, що перешкоджання виконанню покладених на працівника міліції завдань передбачає встановлену законом відповідальність.

“Тільки мирні збори, які мають мирні наміри, захищаються правом на мирні зібрання. Під час участі у таких заходах має забезпечуватися в повній мірі дотримання прав і свобод громадян, які не є учасниками таких акцій”, - підкреслила міністр юстиції.