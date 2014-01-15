«Беркут» затримав викрадача престижної іномарки

У Дніпропетровську працівники «Беркуту» затримали викрадача престижної іномарки. Виявилося, що автомобіль було викрадено у листопаді 2013 року у центрі міста.

Зараз, як зазначено у повідомленні управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, перевіряється причетність затриманого до викрадення інших автівок на території обласного центру.

Під час дорожньо-транспортної пригоди співробітники батальйону міліції особливого призначення «Беркут» затримали водія чорного позашляховика, який спровокував ДТП на одній з вулиці міста. Винуватець пригоди мчав по головній дорозі, але при повороті ліворуч не пропустив автомобіль «ДЕУ», який рухався по зустрічній смузі. Під час лобового зіткнення машину розвернуло та відкинуло на іншу автівку, яка стояла на світлофорі. В результаті аварії постраждало дві людини – пасажири «ДЕУ».

Після ДТП водій позашляховика вискочив з машини й кинувся навтіки. Працівники «Беркуту», які неподалік несли службу по охороні громадського порядку, наздогнали та затримали втікача. Під час огляду в салоні машини було виявлено різноманітне приладдя для викрадення транспортних засобів.

Наразі викрадений автомобіль вилучено, 41-річного підозрюваного затримано. За ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 5 років.