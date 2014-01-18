У Львові молодь закидала прокуратуру петардами

17 січня у Львові перед початком Народного віче, яке проходило під гаслом «У касках і масках», на знак протесту проти ухвалених Верховною Радою 16 січня законів, кілька десятків молодих людей з масками на обличчях у центрі міста здійснювали «антирегіональні» написи на будівлях, які належать представникам Партії регіонів, а також на фасадах банківських установ та магазинів.

Як передає кореспондент УНІАН, також група молодих людей підійшла до приміщення прокуратури Львівської області, вхід до якої закидали петардами, після чого приєдналися до учасників львівського Євромайдану.

За інформацією відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у Львові, 17 січня, близько 40 осіб, переважно молодь, у центральній частині міста здійснювали написи на будівлях торгівельних підприємств та фінансових установ (банків) «провокаційного характеру».

«Вказані особи здійснювали написи на стінах, фасадах, вітринах торгівельних закладів та банківських установ міста Львова фарбою з аерозольних балончиків. Згодом біля приміщення прокуратури Львівської області вони з масками на обличчях провели несанкціоновану акцію, під час якої застосували піротехнічні засоби», - зазначили в обласному главку міліції.

Дані факти зареєстровано. Проводиться дослідча перевірка.