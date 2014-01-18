На дверях суду Дніпропетровська виявили бойову гранату
13:38, 18 січня 2014Кримінал
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Вибухотехніки зняли гранату Ф-1
У приміщенні Індустріального районного суду Дніпропетровська виявили гранату, прикріплену на двері запасного входу.
Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов.
За його словами, гранату виявили працівники суду вчора, 17 січня, приблизно о 18-й годині.
Вибухотехніки, які прибули на місце події, за зовнішніми ознаками визначили, що це бойова граната Ф-1. Вони зняли гранату з дверей.
“Наразі проводиться експертиза щодо начинки гранати та ймовірність її вибуху”, - сказав Щербатов.
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