На дверях суду Дніпропетровська виявили бойову гранату

У приміщенні Індустріального районного суду Дніпропетровська виявили гранату, прикріплену на двері запасного входу.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

За його словами, гранату виявили працівники суду вчора, 17 січня, приблизно о 18-й годині.

Вибухотехніки, які прибули на місце події, за зовнішніми ознаками визначили, що це бойова граната Ф-1. Вони зняли гранату з дверей.

“Наразі проводиться експертиза щодо начинки гранати та ймовірність її вибуху”, - сказав Щербатов.