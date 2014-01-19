«Беркутівця» мітингувальники ледь не вбили – МВС

Одного з працівників «Беркуту» мітингувальники ледь не вбили. Його утримували в Будинку профспілок, однак правоохоронці вже звільнили колегу.

Медики попередньо констатували у нього закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та носа, шоковий стан.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час штурму живого «ланцюга» правоохоронців на вул. Грушевського одного з працівників спецпідрозділу «Беркут», який ніс службу з охорони громадського порядку, активісти мітингу висмикнули зі строю і відтягли до Будинку профспілок.

Зі слів працівника міліції, дорогою до Будинку профспілок та всередині будівлі активісти постійно його били та завдавали ушкоджень.

Після визволення працівника «Беркута» направили до відомчого шпиталю. Медики попередньо констатували у нього закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та носа, шоковий стан. Наразі йому надають усю необхідну допомогу.