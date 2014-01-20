У Миколаєві жінка викинула на смітник новонароджену дитину

Співробітники міліції у Миколаєві затримали жінку, яка підозрюється в тому, що викинула у сміттєвий контейнер на вул. Самойловича свою новонароджену дитину.

Як повідомили УНІАН у групі зв’язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, увечері 17 січня мешканка Корабельного району, яка побачила в сміттєвому баку поліетиленовий пакет з тілом немовляти, загорнутим у ганчір’я, повідомила про це міліцію.

Правоохоронці одержали інформацію від громадян про те, що породіллею могла б бути 39-річна мешканка району, яка була вагітною. Наступного дня співробітники кримінального розшуку Миколаївського міського управління міліції і Корабельного райвідділу міліції встановили особу горе-матері і знайшли її в одному з питущих закладів під час розпивання спиртних напоїв.

”За словами жінки, на вулиці у неї раптово почалися передчасні пологи і дитина народилася мертвим. Жінка вирішила швидко позбавитися ноші. Загорнувши її в пакет і заховавши згорток під пальто, почала шукати сміттєвий контейнер”, - повідомляє відомство.

Під час проведення медичного огляду породіллі лікарі підтвердили факт пологів, але у медичній установі на обліку щодо вагітності жінка не стоїть. Вона пояснила це тим, що немає грошей на те, аби оплачувати медичні послуги.

Затримана не має постійного місця проживання, проживає у різних знайомих і зловживає спиртними напоями. Також встановлено, що жінка раніше вже народжувала і також мертву дитину, крім того, має двоє дорослих дітей, які живуть окремо і з матір`ю не спілкуються.

На даний час обставини події з’ясовує слідство, призначено проведення відповідних судово-медичних експертиз.