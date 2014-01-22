На Черкащині молодик викрав з каси магазину 11 тис. грн

У Черкаській області правоохоронці викрили молодика, який викрав з каси магазину близько 11 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Черкаській області.

Жінка-продавець одного з місцевих магазинів в Умані розповіла, що майже перед закриттям крамниці вона перераховувала касу, проте на хвилинку відволіклася на покупців. Продавець і не підозрювала, що за нею спостерігають і скористаються цим моментом. Зухвалий молодий чоловік швиденько вкрав гроші та втік.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу міськвідділу, яка провела ретельний огляд місця події. Опитавши можливих свідків, працівники міліції склали зовнішній портрет зловмисника, дізналися про його особливі прикмети. Проведеними заходами було встановлено, що до кримінального правопорушення причетний 27-річний раніше судимий місцевий житель. Чоловіка було затримано на одній із вулиць міста Умань та доставлено до міськвідділу для дачі пояснень.

При розмові зі слідчим він розповів, що ніде не працює, крадіжку спланував завчасно. В магазині вичікував момент, коли продавець відійде від каси з грошима, а потім забрав гроші та втік. Кошти хотів витрати на власні потреби, зокрема і на придбання наркотичних засобів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.