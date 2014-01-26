81 учаснику сутичок у Києві повідомили про підозру

З метою перевірки на причетність до вчинення кримінальних правопорушень у центрі Києва, зокрема масових заворушень, до ОВС доставлено 116 осіб. 81 особі уже повідомлено про підозру.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У міліції наголошують, що серед затриманих є й такі, що уже мали проблеми із законом, деякі навіть були засудженні за вчинення особливо тяжких злочинів.