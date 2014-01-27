У Черкасах міліція перевіряє факти побиття працівників ЗМІ

У Черкасах міліція почала перевірку фактів побиття працівників ЗМІ під час подій, які відбулися близько опівночі 27 січня біля приміщення Черкаської обласної державної адміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, під час цих подій тілесних ушкоджень зазнали представники засобів масової інформації. Журналісти звернулися за допомогою в медичні заклади міста Черкаси. Інформація про нанесення тілесних ушкоджень журналістам внесена до журналу єдиного обліку Соснівського райвідділу міліції Черкас. Наразі працівники міліції здійснюють перевірку щодо факту побиття представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах під час розгону активістів постраждали 4 журналістів. Серед постраждалих – кореспондент телеканалу «Інтер» Станіслав Кухарчук. Під час розгону активістів «Беркутом» його кілька вдарили по голові дубинкою, повалили на землю. Коли він лежав на землі, отримав ще кілька ударів. Журналіст госпіталізований до Третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги - у нього сильні забої голови, правої руки, побиті ребра, але переломів не виявлено. Крім того, «Беркут» розбив камеру оператору черкаської ТРК “ВІККА” Сергію Єфімову, коли він намагався допомогти побитому журналісту “Інтера”. Також пошкодили автомобіль журналістів «5 каналу».

Крім того, у Черкасах постраждала знімальна група телеканалу «БелСат» (супутниковий телеканал білоруською мовою). Є інформація, що білорус і поляк з телеканалу «БелСат» перебувають у Третій міській лікарні, їхній стан невідомий.