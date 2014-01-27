Захарченко обговорив з послом США ситуацію у Києві

27 січня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко під час телефонної розмови з послом США Джеффрі Пайєттом обговорив із ним можливі шляхи вирішення ситуації у Києві.

Як повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України, посол наголосив, що зараз, під час таких важливих перемовин між владою та опозицією, дуже важливо зберегти спокій.

Міністр запевнив, що міліція утримується від застосування сили, але, на жаль, з іншого боку перемир’я не знаходить підтримки, і на міліцію знову здійснюються напади.

Пайєтт засудив такі дії та закликав МВС до прямих перемовин з представниками Майдану, тими хто його безпосередньо очолює.

У свою чергу Захарченко нагадав, що МВС завжди було і залишається готовим до мирного вирішення конфлікту, і не раз вже до цього закликало. Проте не зрозуміло, з ким починати діалог, хто має достатньо впливу на всі групи протестувальників, щоб забезпечити виконання домовленостей. Адже там присутні і радикальні сили, а з екстремістами не ведуть перемовин ніде у світі.

Міністр запевнив посла, що міліція продовжуватиме діяти стримано, не піддаючись на незначні провокації, та готова обговорювати шляхи вирішення, якщо лідери протестів визначаться хто має повноваження вести такі перемовини.