МВС: Рахунок поранених міліціонерів вже йде на сотні

За останні декілька днів протестів вбито два міліціонери, правоохоронці піддавалися тортурам, а рахунок поранених вже йде на сотні.

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Колегія МВС України та Міністр Віталій Захарченко висловлює співчуття родинам загиблих та не залишить їх без допомоги та опіки.

„Ризик власним здоров’ям та життям - це зворотна сторона складної професії захисників закону та порядку в державі. Сьогодні, 28 січня від тяжких поранень помер працівник херсонської міліції. Йому та ще двом міліціонерам нанесли чисельні удари ножем декілька радикально налаштованих молодиків, активних учасників акцій протесту. 24 січня у Києві застрелили міліціонера. Відповідальність за вбивство на себе взяла Українська повстанська армія”, - зазначається у повідомленні.

Напади на людей, які носять погони – неприпустимі. Ті, хто стоять «живим» щитом і захищають державу і народ від екстремістів, які діють не лише у столиці, а й дестабілізують ситуацію у регіонах, заслуговують на повагу та пошану.

МВС України зробить усе можливе, аби захистити своїх працівників та їхні родини. Ми повинні бути стійкими, адже саме міліція зараз та сила, яка утримує ситуацію в країні від хаосу та беззаконня, - наголошується у повідомленні УЗГ МВС України.