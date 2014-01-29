У Києві від вогнепального поранення помер міліціонер

Старший прапорщик міліції помер в лікарняному закладі внаслідок вогнепального поранення в грудну клітину. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві.

Вчора близько 14:00 на «102» надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка на початку лісопаркової зони на вул. С. Лазо. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції Дніпровського району. Потерпілим виявився 42-річний старший прапорщик міліції цього ж районного управління міліції. Каретою швидкої медичної допомоги його негайно було доставлено до лікарняного закладу з попереднім діагнозом – вогнепальне поранення грудної клітини з пошкодженням серця та діафрагми.

Через кілька годин правоохоронець помер під час надання йому медичної допомоги.

Слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводиться досудове слідство. З’ясовуються всі обставини.

Громадян, які можуть надати будь-яку корисну інформацію щодо скоєного, просимо звертатися до Дніпровського райуправління столичної міліції (вул. Червоноткацька, 2) або телефонувати за номерами: 044-559-15-37; 559-51-85 або "102".