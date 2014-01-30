У Чернігові відкрито кримінальне провадження за фактом травмування міліціонерів під час штурму обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, станом на 29 січня за медичною допомогою звернулися 20 працівників міліції, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 25 січня під час спроби захоплення адмінбудівлі Чернігівської ОДА.

Четверо правоохоронців зараз перебувають на стаціонарному лікуванні, один - амбулаторно. Двоє міліціонерів під стінами облдержадміністрації отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та забійні рани голови, ще у двох – акустичні травми вух.

Також правоохоронці зверталися до медиків із забоями голови, кінцівок і спини, а також хімічними опіками очей невідомим газом. Вони отримали повну своєчасну допомогу і повернулися до виконання службових обов’язків, йдеться в повідомленні.

Слідче управління УМВС України в Чернігівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами масових заворушень, захоплення будівель органів влади та спричинення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів:

- за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення) - караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років;

- за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) – карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до шести років;

- за частиною 1 статті 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) - караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Чернігові учасники акції протесту виламали двері входу до облдержадміністрації зі сторони Департаменту економічного розвитку на першому поверсі.

Зранку в Чернігові на центральній Красній площі відбулося Народне віче, організоване опозиційними силами, на яке зібралися близько 1,5 тис. людей. В акції взяли участь народні депутати Олег Ляшко, Валерій Дубіль, Сергій Аверченко, Руслан Марцинків. Промовці виступали проти диктатури в Україні. Водночас, вони підкреслювали, що акція носить мирний характер і до органів влади надано всі необхідні документи.

В цей же час на Алеї героїв зібралися прибічники чинної влади – близько 1 тис. осіб. Вони тримали гасла ”Україна єдина!”, ”Ні – розколу України!”, ”Екстремізму – ні, миру – так”.

Народні депутати намагалися передати в облдержадміністрацію резолюцію, прийняту Народним віче у Чернігові.

Спочатку міліція повідомила про 10 постраждалих під час вторгнення в ОДА.